Zborovi pozivaju građane na protest ispred RTS-a

Danas pre 55 minuta  |  Danas Online
Zborovi pozivaju građane na protest ispred RTS-a

Zborovi građana pozvali su danas Beograđane da dođu na protest ispred RTS-a.

U objavi koja se deli društvenim mrežama navodi se: „Srećni ljudi, vidimo se danas popodne. Tu negde. Takovska, Svetogorska, Ilije Garašanina“. A post shared by Збор грађана Раковице (@zbor.rakovica) Za danas popodne najavljeno je i okupljanje pristalica SNS-a, a Centar za društvenu stabilnost je pozvao na protestnu šetnju do RTS-a. U Takovskoj ulici jutros su postavljeni šatori. CDS je najavio da će sutra popodne građani koji se protive blokadama, održati u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zborovi Beograda i Studenti u blokadi pozvali na protest ispred RTS-a danas u 16 časova

Zborovi Beograda i Studenti u blokadi pozvali na protest ispred RTS-a danas u 16 časova

Nova pre 5 minuta
Studenti u blokadi i zborovi pozvali na protest ispred RTS-a

Studenti u blokadi i zborovi pozvali na protest ispred RTS-a

N1 Info pre 50 minuta
Zborovi Beograda i Studenti u blokadi pozvali na protest ispred RTS-a danas

Zborovi Beograda i Studenti u blokadi pozvali na protest ispred RTS-a danas

Pravda pre 50 minuta
Blokiran saobraćaj u Takovskoj: Postavljaju se šatori (foto,video)

Blokiran saobraćaj u Takovskoj: Postavljaju se šatori (foto,video)

Blic pre 1 sat
Ćacilend se proširio i na Takovsku ulicu u centru Beograda

Ćacilend se proširio i na Takovsku ulicu u centru Beograda

Novi magazin pre 1 sat
Ćacilend se upravo proširio i na Takovsku u centru Beograda FOTO VIDEO

Ćacilend se upravo proširio i na Takovsku u centru Beograda FOTO VIDEO

Nova pre 2 sata
Ćacilend se širi: Šatori i u Takovskoj ulici

Ćacilend se širi: Šatori i u Takovskoj ulici

Vreme pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSSNS

Politika, najnovije vesti »

Jovanović (Novi DSS) smatra da opozicija treba da se ujedini i da je ključ u autentičnoj desnici

Jovanović (Novi DSS) smatra da opozicija treba da se ujedini i da je ključ u autentičnoj desnici

Beta pre 0 minuta
Student Pravnog fakulteta: Studentska lista "skoro gotova"

Student Pravnog fakulteta: Studentska lista "skoro gotova"

NIN pre 30 minuta
Studentska lista skoro gotova

Studentska lista skoro gotova

Danas pre 20 minuta
Srbija na dnevnom redu parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Srbija na dnevnom redu parlamentarne skupštine Saveta Evrope

Vreme pre 40 minuta
Zborovi Beograda i Studenti u blokadi pozvali na protest ispred RTS-a danas u 16 časova

Zborovi Beograda i Studenti u blokadi pozvali na protest ispred RTS-a danas u 16 časova

Nova pre 5 minuta