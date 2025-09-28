Zborovi pozivaju građane na protest ispred RTS-a

Zborovi građana pozvali su danas Beograđane da dođu na protest ispred RTS-a.

U objavi koja se deli društvenim mrežama navodi se: „Srećni ljudi, vidimo se danas popodne. Tu negde. Takovska, Svetogorska, Ilije Garašanina“. A post shared by Збор грађана Раковице (@zbor.rakovica) Za danas popodne najavljeno je i okupljanje pristalica SNS-a, a Centar za društvenu stabilnost je pozvao na protestnu šetnju do RTS-a. U Takovskoj ulici jutros su postavljeni šatori. CDS je najavio da će sutra popodne građani koji se protive blokadama, održati u