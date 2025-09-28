Haos na marakani: Utakmica dva puta prekidana, topovskim udarima na Stojkovića

Dnevnik pre 1 sat
Prilično je burna utakmica 10. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca.

Dva puta je prekinuta zbog topovskih udara bačenih na golmana gostiju Vladimira Stojkovića. Do prekida je došlo nakon što su navijači crveno-belih konstantno gađali svog nekadašnjeg čuvara mreže početkom drugog poluvremena, potom se situacija smirila do 61. minuta, ali nakon novih "udara" meč je prekinut. Radnički vodi 1:0, a Zvezda ima igrača manje zbog crvenog kartona Bruna Duartea. Ujedno, Milson je promašio penal. Kako je saopšteno, u slučaju još jednog
Crvena ZvezdaMarakanaSuperligaVladimir StojkovićKragujevac

