U jednom danu signalne rakete pogodile dve žene na svadbama u Dalmaciji, jedna preminula

U jednom danu, i u razmaku od samo sat vremena, signalne rakete su pogodile dve žene na svadbama u Dalmaciji, od kojih je žena koja je pogođena u Makarskoj teško povređena, a žena u Šibeniku je preminula od posledica povreda, prenosi portal Index.

Prvi slučaj zabeležen je juče oko 18 sati u Makarskoj, ispred katedrale u tom gradu, kada je tokom venčanja aktivirana signalna raketa koja pogodila gošću. Pogođena žena je hospitalizovana sa teškim povredama, a policija je povodom tog slučaja otvorila istragu. Oko 19 sati je u Šibeniku u blizini katedrale Svetog Jakova, tokom svadbenog slavlja ispaljena signalna raketa koja je teško povredila ženu. Ona je prevezena Opštu bolnicu Šibenik, ali je uprkos naporima