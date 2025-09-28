Nove stranice istorije: Rekord Valentina Rosija je pao!

Deveta titula za Marka Markeza! Moto GP dobio je novog-starog šampiona! Na stazi u Japanu, drugo mesto bilo je dovoljno da Mark Markez ponovo zasija na samom vrhu i da posle višegodišnjeg odsustva sa trona obezbedi novu titulu.

Pritom, prestigao je i rekord koji je dugo držao Valentino Rosi. Ovim trijumfom Španac je došao do svoje sedme krune u kraljevskoj klasi, izjednačivši se sa slavnim Italijanom. Posebnu težinu ovom uspehu daju brojne operacije i povrede koje je pretrpeo, jer je od nesreće u Herezu 2020. čak četiri puta morao pod nož. U Japanu je najbrži bio Frančesko Banjaja, koji je na najbolji način zaokružio vikend trijumfom nakon pobede i u sprintu. Dve sekunde iza njega kroz