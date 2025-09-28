Neuništivi Markez osvojio titulu i izjednačio se sa Valentinom Rosijem

MOTEGI - Vozač Dukatija Mark Markez osvojio je titulu prvaka sveta u Moto GP šampionatu, pošto je u trci za Veliku nagradu Japana na stazi "Motegi" zauzeo drugo mesto.

Mark Markez je titulu šampiona sveta obezbedio pet trka pre kraja sezone u Moto GP šampionatu, pošto se nalazi na prvom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 541 osvojenim bodom. Španac je stekao nedostižnu prednost u odnosu na svog mlađeg brata Aleksa Markeza iz ekipe Gresini rejsing. Stariji Markez je osvojio sedmu titulu u "kraljevskoj klasi" i tako se izjednačio sa legendarnim Italijanom Valentinom Rosijem. Na istorijski podvig Španac je čekao šest godina,