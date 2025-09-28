Mark Markez osvojio devetu titulu šampiona sveta u Moto GP šampionatu na Velikoj nagradi Japana

Mark Markez osvojio devetu titulu šampiona sveta u Moto GP šampionatu na Velikoj nagradi Japana

Mark Markez je na stazi Motegi zauzeo drugo mesto i izjednačio se sa Valentinom Rosijem po broju titula, dok je njegov timski kolega Frančesko Banjaja slavio u trci.

Na Velikoj nagradi Japana u Moto GP šampionatu, Mark Markez je zauzeo drugo mesto, čime je osvojio svoju devetu titulu šampiona sveta i izjednačio se sa legendarnim Valentinom Rosijem po broju osvojenih titula. Njegov timski kolega Frančesko Banjaja trijumfovao je na stazi Motegi, ostvarivši drugu pobedu u sezoni. Telegraf Nova B92 Danas

Markez je ostvario veliki povratak nakon teških povreda i višegodišnje pauze, a ova titula je njegova prva nakon šest godina. Tokom sezone zabeležio je 11 pobeda u 17 trka, potvrdivši status jednog od najboljih vozača u istoriji Moto GP. Sport klub B92 Sport klub Euronews

U Moto3 i Moto2 kategorijama na istoj trci u Japanu, pobede su ostvarili David Munjos i Danijel Olgado, što je dodatno obeležilo 17. trku sezone Svetskog šampionata. Sport klub Sport klub

