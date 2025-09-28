Prezadovoljan sam pojačanjima, plan je osam najboljih: Sferopulosu su sve želje ispunjene!

Prezadovoljan sam pojačanjima, plan je osam najboljih: Sferopulosu su sve želje ispunjene!

Potpuno iskren u velikom intervjuu Željko Drčelić! Prošlo je deset meseci od kada je Željko Drčelić postao predsednik KK Crvena zvezda, a pred početak nove sezone oglasio se putem video intervjua za klupski sajt.

Govorio je o novom timu, ulaganjima u infrastrukturu i mlađe selekcije, saradnji sa Radničkim sa Crvenog Krsta, budžetu kluba, kao i pritisku koji nosi njegova funkcija. Istakao je da su Janisu Sferopulosu sve želje u vezi pojačanja ispunjene: – Iako prošla sezona ne deluje uspešno, mislim da smo napravili uspeh. Osvojili smo Kup, plasirali smo se među 10 ekipa u Evroligi. Plan je da se popnemo još jedan stepenik, da budemo u osam klubova Evrolige i da klub
