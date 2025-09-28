Horor u Šibeniku, pa u Makarskoj! Dve tragedije na svadbama za sat vremena! Još jedna žena teško povređena zbog signalne rakete!

Iste večeri kad je u Šibeniku na svadbi poginula ženazbog aktiviranja pirotehnike, i u Makarskoj zamalo tragedija.

Juče, oko 18 sati, na Kačićevom trgu, na prostoru ispred katedrale tokom održavanja venčanja najverovatnije je aktivirana signalna raketa koja je ranila žensku osobu koja je bila gošća na venčanju. Samo sat vremena kasnije došlo je do tragedije nakon koje je u Šibeniku poginula žena. Pružena joj je lekarska pomoć, utvrđena teška telesna povreda pa je hospitalizovana. O događaju je izvešteno državno tužilaštvo, obavljen je uviđaj pa se sprovodi dalje kriminalističko