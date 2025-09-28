Rival Crvene zvezde u Ligi Evrope se raspada! Tonu kao sekira!

Kurir pre 15 minuta
Rival Crvene zvezde u Ligi Evrope se raspada! Tonu kao sekira!

Fudbaleri Elčea pobedili su danas na svom terenu Seltu iz Viga sa 2:1, u utakmici sedmog kola španske LA Lige.

Selta, inače rival Crvene zvezde u Ligi Evrope, nema nijednu pobedu posle sedam odigranih utakmica. Elče je u vođstvo doveo Andre Silva u 18. minutu, dok je četiri minuta kasnije izjednačenje gostima doneo Borha Iglesijas. Priliku da dođe do nove prednosti domaći tim je imao u 54. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Rafa Mir. Elče je ipak u nastavku stigao do pobede, a pogodak je postigao Džon Donald u 68. minutu. Na tabeli Primere Elče zauzima četvrto mesto sa
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nikolićev AEK lider - Jović i dalje čeka na gol u Grčkoj

Nikolićev AEK lider - Jović i dalje čeka na gol u Grčkoj

B92 pre 10 minuta
Vranjski prvoligaš opet remizirao: Dinamo Jug - Kabel 1:1

Vranjski prvoligaš opet remizirao: Dinamo Jug - Kabel 1:1

Vranje news pre 55 minuta
Asistencija Lukića u porazu Fulama (video)

Asistencija Lukića u porazu Fulama (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Selta još uvek ne zna za pobedu, Elče ostao pri vrhu tabele

Selta još uvek ne zna za pobedu, Elče ostao pri vrhu tabele

Sportske.net pre 20 minuta
Aston Vila konačno proradila i srušila Fulam, Srbin upisao asistenciju posle tri minuta

Aston Vila konačno proradila i srušila Fulam, Srbin upisao asistenciju posle tri minuta

Nova pre 1 sat
Zvezdin rival bez pobede od maja: Očajna igra i novi poraz

Zvezdin rival bez pobede od maja: Očajna igra i novi poraz

Sport klub pre 40 minuta
Nikolićev AEK nepogrešiv kod kuće, ali Jović nikako da probije led u Grčkoj

Nikolićev AEK nepogrešiv kod kuće, ali Jović nikako da probije led u Grčkoj

Sportske.net pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Željko Drčelić o budžetu Crvene zvezde i poboljšanoj infrastrukturi kluba: “Ako si predsednik i ako možeš – naravno da ćeš…

Željko Drčelić o budžetu Crvene zvezde i poboljšanoj infrastrukturi kluba: “Ako si predsednik i ako možeš – naravno da ćeš pomoći” (VIDEO)

Danas pre 15 minuta
Tadej Pogačar ponovo šampion sveta

Tadej Pogačar ponovo šampion sveta

Danas pre 50 minuta
Radnički u derbiju protiv Crvene Zvezde posle serije dobrih rezultata

Radnički u derbiju protiv Crvene Zvezde posle serije dobrih rezultata

RTK pre 5 minuta
Međuopštinska liga FSJO – rezultati 7. kola i tabela

Međuopštinska liga FSJO – rezultati 7. kola i tabela

Sportska strana juga pre 15 minuta
Pogačar prvak sveta

Pogačar prvak sveta

Vesti online pre 0 minuta