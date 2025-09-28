Rival Crvene zvezde u Ligi Evrope se raspada! Tonu kao sekira!

Fudbaleri Elčea pobedili su danas na svom terenu Seltu iz Viga sa 2:1, u utakmici sedmog kola španske LA Lige.

Selta, inače rival Crvene zvezde u Ligi Evrope, nema nijednu pobedu posle sedam odigranih utakmica. Elče je u vođstvo doveo Andre Silva u 18. minutu, dok je četiri minuta kasnije izjednačenje gostima doneo Borha Iglesijas. Priliku da dođe do nove prednosti domaći tim je imao u 54. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Rafa Mir. Elče je ipak u nastavku stigao do pobede, a pogodak je postigao Džon Donald u 68. minutu. Na tabeli Primere Elče zauzima četvrto mesto sa