Novi incident na protestu u Čačku: Građani gađali jajima restoran u koji su seli funkcioneri

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Građani koji protestuju protiv pristalica Srpske napredne stranke (SNS) u Čačku gađali su jajima izlog restorana "Proleće" u centru Čačka, u kome su sedeli visoki funkcioneri Gradskog odbora SNS-a.

Građani su zapalili i baklje, a fukcioneri SNS-a su se povukli na sprat restorana. Ispred restorana se nalazi kordon interventne policije. Do novog incidenta na protestu u Čačku je došlo kada su građani, koji su završili protest ispred zgrade čačanske policije, gde su protestovali zbog napada maskiranih muškaraca na dvoje demonstranata, krenuli ka prostorijama SNS-a i kroz veliki izlog videli istaknute funkcionere te stranke koji su sedeli u restoranu do ulice. Na
