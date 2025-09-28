„Nova“ piše: Kako su „pumpali“ i građani i lojalisti

Nova pre 1 sat  |  Autor: Ivan Milićević
„Nova“ piše: Kako su „pumpali“ i građani i lojalisti

U novinama "Nova", u ponedeljak, pročitajte: Kako su protekli paralelni protestni skupovi širom Srbije: Pumpali i građani i lojalisti; Zašto pojedini moćnici traže zatvor za novinare "Nove" i "Radara"; Profesorka Danica Popović u intervjuu poručuje: Vučić gubi podršku SAD, što dokazuje sankcije NIS-u.

Istovremeni skupovi zborova građana i protivnika blokada u više gradova: Pristalice SNS s ministrima kod RTS, policija i veterani razdvajali skupove. Najnapetije bilo je u centru Beograda, gde su protivnici studentskih protesta najpre otvorili bele šatore u Takovskoj ulici, a potom raspalili roštilj, dok je policija istovremeno, ka Paliluskoj pijaci potiskivala građane okupljene oko zborova, kada je jedan mladić priveden. Privatna kompanija i državno preduzeće
