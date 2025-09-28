Privođenje kod RTS-a, policija potisnula građane do Paliluske pijace

N1 Info pre 34 minuta  |  N1 Beograd
Privođenje kod RTS-a, policija potisnula građane do Paliluske pijace
Kod Palilulske pijace privedena je najmanje jedna osoba nakon što je policija potisnula građane i studente. Studenti i građani su potisnuti do Paliluske pijace jer su sa druge strane dolazili aktivisti SNS koji organizuju "skup protiv blokada". Paralelni protesti se održavaju u više gradova u Srbiji. Ranije su kazali za N1 da su na protestu kod RTS-a jer "podržavaju javni servis". N1 Beograd N1 N1
