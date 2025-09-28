Orban: Predsedniče Zelenski, uz sve dužno poštovanje, prestanite da nas maltretirate

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bi Ukrajina "odavno propala" da nije NATO-a i Evropske unije, ističući da je Mađarska članica obe te organizacije.

Viktor Orban je odbacio tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da su u vazdušni prostor te zemlje najverovatnije upali mađarski izviđački dronovi, javlja MTI. "Predsedniče Zelenski, uz sve dužno poštovanje, prestanite da nas maltretirate", napisao je Orban u subotu na svom nalogu na mreži Iks. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je juče da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski "počinje da ludi", povodom njegove izjave da je