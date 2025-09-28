Cirkus i sramne scene na Marakani: Dva topovska udara pukla blizu Vladimira Stojkovića, sudija poslao igrače u svlačionicu

Utakmica između fudbalera Crvenen zvezde i Radničkog iz Kragujevca prekinuta je zbog topovskih udara.

Zvezda dočekuje Radnički u 10. kolku Superlige Srbije, ali je ta utakmica prekinuta zbog nereda navijača. Pukla su dva topovska udara u blizini golmana gostiju, Vladimira Stojkovića, a bivšeg igrača Zvezde, a nakon toga i Partizana. Najpre se to desilo u 52. minutu, posle nekoliko minuta prekida utakmica je nastavljena. U međuvremenu je Felisio Milson promašio penal, a u 62. minutu je pukao još jedan topovski udar. Nakon ovih sramotnih scena sudija Darko Jeknić je