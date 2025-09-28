Cirkus i sramne scene na Marakani: Dva topovska udara pukla blizu Vladimira Stojkovića, sudija poslao igrače u svlačionicu

Nova pre 11 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Cirkus i sramne scene na Marakani: Dva topovska udara pukla blizu Vladimira Stojkovića, sudija poslao igrače u svlačionicu

Utakmica između fudbalera Crvenen zvezde i Radničkog iz Kragujevca prekinuta je zbog topovskih udara.

Zvezda dočekuje Radnički u 10. kolku Superlige Srbije, ali je ta utakmica prekinuta zbog nereda navijača. Pukla su dva topovska udara u blizini golmana gostiju, Vladimira Stojkovića, a bivšeg igrača Zvezde, a nakon toga i Partizana. Najpre se to desilo u 52. minutu, posle nekoliko minuta prekida utakmica je nastavljena. U međuvremenu je Felisio Milson promašio penal, a u 62. minutu je pukao još jedan topovski udar. Nakon ovih sramotnih scena sudija Darko Jeknić je
Sportske.net pre 17 minuta
Hot sport pre 12 minuta
Hot sport pre 17 minuta
Hot sport pre 2 minuta
Euronews pre 7 minuta
Mondo pre 22 minuta
Kurir pre 7 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 52 minuta
Danas pre 2 sata
Sportske.net pre 17 minuta
Sportska strana juga pre 2 minuta