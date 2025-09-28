Gradski zavod: Nema značajnijih zagađenja zemljišta na lokaciji buduće Marine Dorćol

Rezultati ispitivanja zemljišta na lokaciji budućeg naselja Marina Dorćol u Beogradu pokazali su da nema značajnijih odstupanja zagađujućih materija u zemljištu u odnosu na maksimalno dozvoljene vrednosti, objavio je Gradski zavod za javno zdravlje.

"Rezultati ispitivanja iz avgusta 2025. godine na lokaciji GP1, ispod betonskih površina koje pokrivaju veći deo navedene lokacije (na kojoj se trenutno izvode radovi), pokazali su da na toj lokaciji ne postoji značajnije odstupanje zagađujućih materija u zemljištu u odnosu na maksimalno dozvoljene vrednosti", navedeno je u odgovoru Gradskog zavoda agenciji Beta. Stanari tog dela Dorćola ranije su protestovali jer smatraju da se kontaminirano zemljište sa