Zbog iskliznuća cisterni kod Kosjerića u prekidu saobraćaj na barskoj pruzi

Zbog iskliznuća sa šina i prevrtanja dveju vagon-cisterni iz kojih je cureo dizel u blizini železničke stanice Ražana, kod Kosjerića, saobraćaj na barskoj pruzi je od sinoć u prekidu.

Infrastruktura železnica Srbije saopštila je da „nije bilo nastradalih i povređenih“ i da je „zaustavljeno curenje goriva“, ali ne i to koliko je iscurelo dizela. To preduzeće je navelo da su „u subotu, 27. septembra, u 20,50 sati, prilikom otpreme teretnog voza sa trećeg koloseka u železničkoj stanici Ražana na barskoj pruzi, iskliznula su i prevrnula se dva vagona, te da je iz prevrnutih vagona curilo dizel gorivo“. – Odmah je isključen napon u kontaktnoj mreži