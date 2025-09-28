Zbog iskliznuća cisterni kod Kosjerića u prekidu saobraćaj na barskoj pruzi

Ozon press pre 1 sat
Zbog iskliznuća cisterni kod Kosjerića u prekidu saobraćaj na barskoj pruzi

Zbog iskliznuća sa šina i prevrtanja dveju vagon-cisterni iz kojih je cureo dizel u blizini železničke stanice Ražana, kod Kosjerića, saobraćaj na barskoj pruzi je od sinoć u prekidu.

Infrastruktura železnica Srbije saopštila je da „nije bilo nastradalih i povređenih“ i da je „zaustavljeno curenje goriva“, ali ne i to koliko je iscurelo dizela. To preduzeće je navelo da su „u subotu, 27. septembra, u 20,50 sati, prilikom otpreme teretnog voza sa trećeg koloseka u železničkoj stanici Ražana na barskoj pruzi, iskliznula su i prevrnula se dva vagona, te da je iz prevrnutih vagona curilo dizel gorivo“. – Odmah je isključen napon u kontaktnoj mreži
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto/video)

Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto/video)

Blic pre 37 minuta
Iskliznuće cisterni sa dizel gorivom kod Ražane na pruzi Valjevo-Kosjerić sa izlivanjem goriva i zaustavljenim curenjem

Iskliznuće cisterni sa dizel gorivom kod Ražane na pruzi Valjevo-Kosjerić sa izlivanjem goriva i zaustavljenim curenjem

Naslovi.ai pre 1 sat
Prevrnula se dva vagona koja su prevozila dizel kod Kosjerića, oglasila se Infrastruktura železnice Srbije

Prevrnula se dva vagona koja su prevozila dizel kod Kosjerića, oglasila se Infrastruktura železnice Srbije

Nova ekonomija pre 1 sat
Oglasila se Infrastruktura železnice o vagonima-cisternama koji su iskliznuli s pruge (FOTO)

Oglasila se Infrastruktura železnice o vagonima-cisternama koji su iskliznuli s pruge (FOTO)

Danas pre 2 sata
Saobraćaj na barskoj pruzi kod Kosjerića i dalje u prekidu

Saobraćaj na barskoj pruzi kod Kosjerića i dalje u prekidu

Beta pre 4 sati
"Vozovi će krenuti nakon što se otklone posledice": Infrastruktura železnice Srbije povodom iskliznuća vagona kod Kosjerića…

"Vozovi će krenuti nakon što se otklone posledice": Infrastruktura železnice Srbije povodom iskliznuća vagona kod Kosjerića: Iscurelo dizel gorivo, napon odmah isključen

Blic pre 4 sati
Cisterne sa naftom iskliznule iz šina kod Kosjerića: Curilo gorivo, železnički saobraćaj u prekidu

Cisterne sa naftom iskliznule iz šina kod Kosjerića: Curilo gorivo, železnički saobraćaj u prekidu

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosjerićŽeleznice Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Produkcijska kuća: RTS otkazao reprizu emisije u kojoj dečak govori o studentskoj borbi

Produkcijska kuća: RTS otkazao reprizu emisije u kojoj dečak govori o studentskoj borbi

N1 Info pre 12 minuta
(BLOG) Skupovi protiv blokada u 200 mesta u Srbiji, u više gradova kontraskupovi - policija potiskuje Novosađane

(BLOG) Skupovi protiv blokada u 200 mesta u Srbiji, u više gradova kontraskupovi - policija potiskuje Novosađane

N1 Info pre 12 minuta
Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Radio 021 pre 12 minuta
Banke na Wall Streetu predviđaju da će evro nastaviti da raste

Banke na Wall Streetu predviđaju da će evro nastaviti da raste

Blic pre 7 minuta
"Srećan put generale": Vučić pozvao Nebojšu Pavkovića uoči leta iz Finske za Srbiju

"Srećan put generale": Vučić pozvao Nebojšu Pavkovića uoči leta iz Finske za Srbiju

Mondo pre 7 minuta