Na skupu tamilskog glumca i političara Vidžaja poginulo najmanje 39 osoba

Nadležni procenjuju da je na malom prostoru bilo više od 50.000 osoba

Najmanje 39 ljudi, uključujući 16 žena i 10 dece je poginulo, a više od 50 je teško povređeno na skupu koji je održao tamilski glumac i političar Vidžaj u gradu Karur, u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu, saopštile su lokalne vlasti. “Do sada ima 39 poginulih. U istoriji naše države nikada nije toliko ljudi izgubilo život na skupu koji je organizovala politička stranka i takva tragedija ne bi trebalo da se dogodi ni u budućnosti. Trenutno se 51 osoba leči na