Stampedo na političkom skupu u Indiji, poginulo najmanje 39 osoba

RTS pre 1 sat
Najmanje 39 ljudi, uključujući 16 žena i 10 dece je poginulo, a više od 50 je teško povređeno na skupu koji je održao tamilski glumac i političar Vidžaj u gradu Karur, u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu, saopštile su lokalne vlasti.

"Do sada ima 39 poginulih. U istoriji naše države nikada nije toliko ljudi izgubilo život na skupu koji je organizovala politička stranka i takva tragedija ne bi trebalo da se dogodi ni u budućnosti. Trenutno je 51 osoba na odeljenju intenzivne nege", saopštio je glavni ministar Tamil Nadua M. K. Staljin. Na skupu u okviru Vidžajeve turneje po državi Tamil Nadu okupio se veliki broj ljudi, a nadležni procenjuju da je na malom prostoru bilo više od 50.000 osoba,
