Elvin Banjica: Zajedništvo i međusobno poštovanje su put ka snažnijem Prijepolju

pre 26 minuta
Prijepolje – Povodom 28. septembra – Dana Bošnjaka, zamjenik predsjednika opštine Prijepolje Elvin Banjica uputio je čestitku građanima, ističući značaj očuvanja istorijskog identiteta, međusobnog poštovanja i zajedništva u lokalnoj zajednici.

Foto: PP Media – Naziv Bošnjak ima duboke korijene u prošlosti. Još 1166. godine, u carskoj tituli vizantijskog cara Manojla Komnena, ovaj naziv se spominje u obliku Bošnjanin. Tokom srednjeg vijeka ovo ime se susreće u mnogim dokumentima nastalim na tlu srednjovjekovne Bosne i Sandžaka, a potom i kod starih južnoslavenskih pisaca u vrijeme osmanske vladavine, gdje se Bošnjaci navode ravnopravno sa drugim južnoslavenskim narodima – naveo je Banjica. Ova duga i
SDP Priboj: Dan Bošnjaka je prilika za jačanje zajedništva i međusobnog poštovanja

