Uskoro istraživanje o zdravlju stanovništva Srbije

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025. godine, uključujući i terenski deo, biće sprovedeno od oktobra do decembra, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Kako je naveo RSZ, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja, zavod je započeo pripreme za realizaciju ovog istraživanja. Istraživanje se radi kako bi se dobile informacije o tome kako ljudi doživljavaju svoje zdravlje, do koje mere koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o svom zdravlju prihvatajući određene stilove života ili oslanjajući se na preventivne i druge zdravstvene usluge. Dobijeni podaci poslužiće za planiranje