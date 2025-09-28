Uskoro istraživanje o zdravlju stanovništva Srbije
Radio 021 pre 16 minuta | 021.rs
Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2025. godine, uključujući i terenski deo, biće sprovedeno od oktobra do decembra, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).
Kako je naveo RSZ, u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja, zavod je započeo pripreme za realizaciju ovog istraživanja. Istraživanje se radi kako bi se dobile informacije o tome kako ljudi doživljavaju svoje zdravlje, do koje mere koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o svom zdravlju prihvatajući određene stilove života ili oslanjajući se na preventivne i druge zdravstvene usluge. Dobijeni podaci poslužiće za planiranje