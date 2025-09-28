Izrael: Uvođenje sankcija UN protiv Irana predstavlja "veliki razvoj događaja"

TEL AVIV - Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je danas u objavi na platformi X da to što su Ujedinjene nacije ponovo uvele sankcije Teheranu predstavlja "veliki razvoj događaja".

Velika Britanija, Francuska i Nemačka pokrenule su povratak sankcija protiv Irana u Savetu bezbednosti UN zbog optužbi da je ta zemlja prekršila sporazum iz 2015. godine, koji je imao za cilj da je spreči u razvoju nuklearne bombe, prenosi Rojters. Ujedinjene nacije su danas ponovo uvele embargo na oružje i druge sankcije protiv Irana, nakon procesa koji su pokrenule ključne evropske sile, saopšteno je na sajtu UN. Sankcije UN koje je Savet bezbednosti uveo