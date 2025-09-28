Izrael: Uvođenje sankcija UN protiv Irana predstavlja "veliki razvoj događaja"

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Izrael: Uvođenje sankcija UN protiv Irana predstavlja "veliki razvoj događaja"

TEL AVIV - Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je danas u objavi na platformi X da to što su Ujedinjene nacije ponovo uvele sankcije Teheranu predstavlja "veliki razvoj događaja".

Velika Britanija, Francuska i Nemačka pokrenule su povratak sankcija protiv Irana u Savetu bezbednosti UN zbog optužbi da je ta zemlja prekršila sporazum iz 2015. godine, koji je imao za cilj da je spreči u razvoju nuklearne bombe, prenosi Rojters. Ujedinjene nacije su danas ponovo uvele embargo na oružje i druge sankcije protiv Irana, nakon procesa koji su pokrenule ključne evropske sile, saopšteno je na sajtu UN. Sankcije UN koje je Savet bezbednosti uveo
Ključne reči

UNIranIzraelSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiRojtersTeheranVelika BritanijaTel AvivNemačkaFrancuska

