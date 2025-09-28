Sankcije UN protiv Irana ponovo stupile na snagu, Teheran tvrdi da su neopravdane

Beta pre 1 sat

Sankcije Ujedinjenih nacija (UN) protiv Irana ponovo su stupile na snagu zbog nepoštovanja obaveza te zemlje u vezi sa nuklearnim programom.

Velika Britanija, Francuska i Nemačka, evropske zemlje koje su predvodile odluku, objavile su da su Iranu ponovo uvedene sankcije.

Evropska trojka je saopštila da "ponovno uvođenje sankcija UN nije kraj diplomatije", apelujući na Iran da se uzdrži od eskalatornih akcija.

Nakon zelenog svetla Saveta bezbednosti UN i neuspeha Rusije i Kine u petak da produže rok za uvođenje sankcija, sankcije su stupile na snagu deset godina nakon što su ukinute.

Iran je danas ponovno uspostavljanje sankcija UN nazvao "neopravdanim" i pozvao sve zemlje da ih ne primenjuju.

"Ponovno aktiviranje ukinutih rezolucija je pravno neosnovano i neopravdano. Sve zemlje moraju se uzdržati od priznavanja ove nezakonite situacije", navodi se u saopštenju iranske diplomatije, prvom zvaničnom odgovoru Irana na ponovno uvođenje sankcija.

Iran će "odlučno braniti svoja nacionalna prava i interese, a svaka akcija usmerena na štetu interesa i prava njenog naroda biće dočekana čvrstim i odgovarajućim odgovorom", saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova, ne navodeći detalje.

Prema podacima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Iran je jedina zemlja bez nuklearnog oružja koja obogaćuje uranijum do 60 odsto, što je blizu praga od 90 odsto, koliko je potrebno za proizvodnju atomske bombe.

(Beta, 28.09.2025)

Ključne reči

UNIranTeheranVelika BritanijaNemačkaFrancuska

