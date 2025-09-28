Najmanje 11 osoba poginulo u tajfunu Bualoi na Filipinima, evakuisano 400.000 ljudi

RTV pre 38 minuta  |  Tanjug
Najmanje 11 osoba poginulo u tajfunu Bualoi na Filipinima, evakuisano 400.000 ljudi

MANILA - Najmanje 11 osoba poginulo je u tajfunu Bualoi koji je pogodio mala ostrva u centralnim Filipinima i primorao oko 400.000 stanovnika na evakuaciju, saopštile su filipinske vlasti.

Najteže je pogođeno ostrvo Biliran, gde je osam ljudi poginulo, a dve osobe se vode kao nestale, prenela je agencija VNA. Tri smrtna slučaja zabeležena su na obližnjim ostrvima Masbate i Tikao, uključujući dvoje poginulih na koje je palo drveće i zidovi kuća. Četrnaest osoba i dalje se vodi kao nestalo, dok se više od 200.000 ljudi nalazi u evakuacionim centrima. Filipinska meteorološka služba saopštila je da tropska oluja jača na 120 kilometara na čas i da se
