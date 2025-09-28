POGLED SA MIŠELUKA: Ikona... ko vanilice u nedeljno popodne

NOVI SAD - Crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, gotovo bez izuzetka, zovemo tepanjem. Neki je i znaju samo tako, kao Uspensku.

Kada je podignuta, godine 1774. bila je najlepša u gradu. Posebno se isticao njen barokni toranj. Krajem sedamdesetih, ogrešili smo se o nju, time što smo joj izgradnjom pozorišta, oduzeli portu, groblje i parohijski dom. Neopisivo intimna, lična, usred haosa kojeg centar jednog velikog grada gotovo podrazumeva, privlači me uvek iznova. Prošlog četvrtka, u produžetku večernje službe, ostao sam na akatistu. I onda ušao u neki polusneni mir. Ni sam danas nisam