Zverev u četvrtfinalu Pekinga

Turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.016.050 dolara

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se u četvrtfinale turnira u Pekingu, pošto je u osmini finala pobedio Francuza Korentana Mutea 7:5, 3:6, 6:3. Meč je trajao dva sata i 39 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Mute nalazi na 37. mestu ATP liste. Zverev će u četvrtfinalu turnira u Pekingu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva, koji je ranije savladao Alehandra Davidoviča Fokinu iz Španije 6:3, 6:3. U preostala tri četvrtfinala sastaće se: Janik Siner