Aleksandar Zverev izborio četvrtfinale u Pekingu

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Pekingu, pošto je u osmini finala pobedio Francuza Korentana Mutea 7:5, 3:6, 6:3.

Zverev, koji je trenutno treći teniser sveta, nadigrao je Korentana Mutea, koji se nalazi na 37. mestu ATP liste, u vrlo neizvesnom meču koji je trajao dva sata i 39 minuta. Zverev će u četvrtfinalu turnira u Pekingu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva, koji je ranije danas savladao Alehandra Davidoviča Fokinu iz Španije 6:3, 6:3. U preostala tri četvrtfinala sastaće se: Janik Siner (Italija) - Fabijan Marošan (Mađarska), Aleks de Minor (Australija) - Jakub Menšik