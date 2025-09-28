A, sada na dobrog druga Danila…

Sport klub pre 5 sati  |  Autor: Nikola Janković
A, sada na dobrog druga Danila…

Dok je Konrentin Mute lomio rekete, Aleksander Zverev pronašao je način da slomi njega.

Nemac ruskog porekla zabeležio je tešku i važnu pobedu nad Francuzom u osmini finala ATP turnira u Pekingu i zakazao 21. okršaj sa velikim rivalom Danilom Medvedevom. „Radujem se četvrtfinalu u kojem ću igrati protiv mog dobrog prijatelja Danila“, rekao je Zverev posle meča rešenog u tri seta. „Bio je ovo dobar meč, Korentin je dosta napredovao u odnosu na naš prethodni duel u Štutgartu“, prisetio se Zverev juna i sezone na šljaci. Ranije danas, Medvedev je
