Od 1. Novembra vozači ovo moraju imati! Ako jednu stvar ne ispoštujete, kazne idu do 800.000 dinara!

Alo pre 1 sat
Od 1. Novembra vozači ovo moraju imati! Ako jednu stvar ne ispoštujete, kazne idu do 800.000 dinara!

Zakonska obaveza u našoj zemlji je da vozilo (na sva četiri točka) mora da ima postavljene zimske gume od 1. novembra do 1. aprila, ukoliko je na kolovozu sneg, led ili poledica, a mnogi vozači se uveliko raspituju o cenama

Od 1. novembra vozači u Srbiji moraju imati zimske gume i kompletnu zimsku opremu, a već sada se javila polemika o cenama pneumatika i montaže. Zakonom je propisano da vozilo mora imati zimske gume na svim točkovima od 1. novembra do 1. aprila, ali samo ako kolovoz pokrije sneg, led ili poledica. Ako snega nema, gume nisu obavezne, ali stručnjaci savetuju da se vozilo blagovremeno pripremi za hladne dane. Ključne smernice za zimsku bezbednost: Dubina šare zimskih
