Umro Vojislav Bubiša Simić

Svi se opraštaju od njega

Srpski muzičar, kompozitor i dirigent Vojislav Bubiša Simić preminuo je danas u 102. godini, rečeno je Tanjugu. Simić je nekadašnji predsednik Udruženja kompozitora Srbije i Udruženja džez muzičara Srbije. Velikan srpskog džeza, urbana legenda i gospodin koji je svojim duhom decenijama osvetljavao Beograd, dajući mu sjaj metropole i u onim najmračnijim vremenima, 18. marta je napunio 102 godine, a danas je ipak javnost rastužila vest da je preminuo. printscreen/RTS