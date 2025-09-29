Umro Vojislav Bubiša Simić

Alo pre 1 sat
Umro Vojislav Bubiša Simić

Svi se opraštaju od njega

Srpski muzičar, kompozitor i dirigent Vojislav Bubiša Simić preminuo je danas u 102. godini, rečeno je Tanjugu. Simić je nekadašnji predsednik Udruženja kompozitora Srbije i Udruženja džez muzičara Srbije. Velikan srpskog džeza, urbana legenda i gospodin koji je svojim duhom decenijama osvetljavao Beograd, dajući mu sjaj metropole i u onim najmračnijim vremenima, 18. marta je napunio 102 godine, a danas je ipak javnost rastužila vest da je preminuo. printscreen/RTS
