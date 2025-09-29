Dodik: Skupština će uskoro imenovati vršioca dužnosti predsednika RS

Beta pre 1 sat

Narednih dana biće održana sednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) na kojoj će biti imenovan vršilac dužnosti predsednika tog entiteta, nakon što je Centralna izborna komisija BiH (CIK) oduzela predsednički mandat Miloradu Dodiku.

On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od godinu dana i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

"To će biti u narednim danima, kako bismo do tih izbora (prevremenih izbora za predsednika RS), za koje i dalje mislimo da možda neće biti održani, imali funkcionalnost", rekao je lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldmokrata (SNSD) Milorad Dodik posle sednice Glavnog odbora te stranke održane u Banjaluci.

Dodik je rekao da treba da se održi sednica entitetskog parlamenta i da "ništa ne sme ostati nedorečeno".

CIK BiH je donela odluku da prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske budu održani 23. novembra ove godine.

(Beta, 29.09.2025)

Povezane vesti »

Dodik: SNSD izlazi na predsedničke izbore, nisam rođen da budem doživotni predsednik

Dodik: SNSD izlazi na predsedničke izbore, nisam rođen da budem doživotni predsednik

NIN pre 1 sat
Dodikova stranka izlazi na prevremene izbore, ime predsedničkog kandidata će naknadno saopštiti

Dodikova stranka izlazi na prevremene izbore, ime predsedničkog kandidata će naknadno saopštiti

RTV pre 54 minuta
Dodikov SNSD ipak izlazi na predsedničke izbore u RS: "Pobeda našeg kandidata biće odraz naše snage!"

Dodikov SNSD ipak izlazi na predsedničke izbore u RS: "Pobeda našeg kandidata biće odraz naše snage!"

Blic pre 59 minuta
Nakon oduzimanja mandata Dodiku, RS dobija v.d. predsednika

Nakon oduzimanja mandata Dodiku, RS dobija v.d. predsednika

Serbian News Media pre 1 sat
Dodik: Skupština će uskoro imenovati vršioca dužnosti predsednika RS

Dodik: Skupština će uskoro imenovati vršioca dužnosti predsednika RS

Radio sto plus pre 1 sat
Dodik: SNSD izlazi na predsedničke izbore, nisam rođen da budem doživotni predsednik

Dodik: SNSD izlazi na predsedničke izbore, nisam rođen da budem doživotni predsednik

N1 Info pre 2 sata
Dodikova stranka izlazi na prevremene izbore za predsednika Srpske

Dodikova stranka izlazi na prevremene izbore za predsednika Srpske

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaMilorad DodikIzbori

Društvo, najnovije vesti »

Bojana Savović: Ovo nema veze sa mnom, znaju da mene ne mogu da zastraše

Bojana Savović: Ovo nema veze sa mnom, znaju da mene ne mogu da zastraše

N1 Info pre 19 minuta
Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

Putevi Srbije: Ne otvarajte SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili prekoračenju brzine

N1 Info pre 34 minuta
Ministarstvo: Nedopustiva politička zloupotreba dece, institucije da reaguju

Ministarstvo: Nedopustiva politička zloupotreba dece, institucije da reaguju

RTV pre 34 minuta
TS: Uskraćivanje bitnih informacija i lažne tvrdnje organa vlasti da ne poseduju tražene dokumente

TS: Uskraćivanje bitnih informacija i lažne tvrdnje organa vlasti da ne poseduju tražene dokumente

Beta pre 0 minuta
Švedski premijer: Rusija verovatno iza nadletanja dronova u Danskoj

Švedski premijer: Rusija verovatno iza nadletanja dronova u Danskoj

Beta pre 35 minuta