Dodik: Skupština će uskoro imenovati vršioca dužnosti predsednika RS

Beta pre 1 sat

Narednih dana biće održana sednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) na kojoj će biti imenovan vršilac dužnosti predsednika tog entiteta, nakon što je Centralna izborna komisija BiH (CIK) oduzela predsednički mandat Miloradu Dodiku.

On je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od godinu dana i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

"To će biti u narednim danima, kako bismo do tih izbora (prevremenih izbora za predsednika RS), za koje i dalje mislimo da možda neće biti održani, imali funkcionalnost", rekao je lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldmokrata (SNSD) Milorad Dodik posle sednice Glavnog odbora te stranke održane u Banjaluci.

Dodik je rekao da treba da se održi sednica entitetskog parlamenta i da "ništa ne sme ostati nedorečeno".

CIK BiH je donela odluku da prevremeni izbori za predsednika Republike Srpske budu održani 23. novembra ove godine.

(Beta, 29.09.2025)