U Srbiji uhapšeno 11 osumnjičenih za krivična dela diskriminacije i špijunaže u Francuskoj i Nemačkoj

Beta pre 18 minuta

Policija je uhapsila 11 osoba s područja Velike Plane i Beograda zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, rasna i druga diskriminacija i špijunaža, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

U saopštenju piše da su od aprila do septembra 2025. u Parizu bacili zelenu boju na Muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i jevrejski restoran, lepili nalepnice "s 'genocidnim' sadržajem", postavljali glave svinja kod islamskih verskih objekata, a ispred Brandenburške kapije u Berlinu postavili betonirane "skelete" s porukama.

Ministarstvo piše da im je bio cilj da na osnovu razlike u rasi, boji kože, verskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom poreklu na teritoriji Francuske i Nemačke krše osnovna ljudska prava i slobode zajemčene opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratifikovanim međunarodnim ugovorima.

"Takođe, cilj im je bio i da šire ideje koje zagovaraju i podstrekavaju mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovano na razlikama u ličnim svojstvima određenih grupa ljudi", navelo je Ministarstvo.

U saopštenju piše da "postoje osnovi sumnje da je M.G. koji je u bekstvu, postupajući po instrukcijama strane obaveštajne službe na teritoriji Srbije organizovao i obučavao grupu srpskih državljana – D.M, B.Đ, P.Đ, N.Ć, A.S, D.M, F.P, A.B, Đ.P, N.Ž, S.P, N.S, N.D. i A.M, a pomagao je K.S.".

MUP Srbije je naveo da su uhapšeni u akciji s Policijskom upravom u Smederevu i Bezbednosno informativnom agencijom.

Osumnjičeni će u roku od 48 sati biti dovedeni u prostorije Višeg javnog tužilaštva u Smederevu radi saslušanja, najavilo je Ministarstvo.

(Beta, 29.09.2025)

Povezane vesti »

Uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za špijunažu, rasnu i drugu diskriminaciju

Uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za špijunažu, rasnu i drugu diskriminaciju

RTV pre 33 minuta
(Foto) svinjska glava na kojoj piše "Makron": Ovako je grupa Srba terorisala ljude po Evropi, BIA ih pohvatala

(Foto) svinjska glava na kojoj piše "Makron": Ovako je grupa Srba terorisala ljude po Evropi, BIA ih pohvatala

Blic pre 28 minuta
"Kupili su od mene svinjske glave": Farmer iz Normandije svedočio o Srbima koji su terorisali ljude u Parizu, snimile ih…

"Kupili su od mene svinjske glave": Farmer iz Normandije svedočio o Srbima koji su terorisali ljude u Parizu, snimile ih nadzorne kamere

Blic pre 3 minuta
Hapšenja u Srbiji zbog ostavljanja svinjskih glava ispred džamija u Parizu

Hapšenja u Srbiji zbog ostavljanja svinjskih glava ispred džamija u Parizu

BBC News pre 3 minuta
11 članova povezanih sa tajnom ruskom službom GRU uhapšeno u Srbiji: „Za stotinak evra“ raspirivali mržnju između Jevreja i…

11 članova povezanih sa tajnom ruskom službom GRU uhapšeno u Srbiji: „Za stotinak evra“ raspirivali mržnju između Jevreja i muslimana u Francuskoj i Nemačkoj

Nedeljnik pre 23 minuta
Svinjska glava na kojoj piše „Makron“: Ovako je grupa Srba terorisala ljude po Evropi, BIA ih uhapsila

Svinjska glava na kojoj piše „Makron“: Ovako je grupa Srba terorisala ljude po Evropi, BIA ih uhapsila

Nova pre 23 minuta
Svinjske glave i zelena farba: Uhapšeno 11 ljudi zbog širenja mržnje po Evropi

Svinjske glave i zelena farba: Uhapšeno 11 ljudi zbog širenja mržnje po Evropi

Vreme pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaNemačkaSinagogaParizFrancuska

Politika, najnovije vesti »

Radić o kampovima za obuku stranaca u Srbiji: Jasno je da je to mogao da bude samo državni posao

Radić o kampovima za obuku stranaca u Srbiji: Jasno je da je to mogao da bude samo državni posao

N1 Info pre 27 minuta
Uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za špijunažu, rasnu i drugu diskriminaciju

Uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za špijunažu, rasnu i drugu diskriminaciju

RTV pre 33 minuta
Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za lažnog policajca koji je varao ljude

Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za lažnog policajca koji je varao ljude

N1 Info pre 22 minuta
U Srbiji uhapšeno 11 osumnjičenih za krivična dela diskriminacije i špijunaže u Francuskoj i Nemačkoj

U Srbiji uhapšeno 11 osumnjičenih za krivična dela diskriminacije i špijunaže u Francuskoj i Nemačkoj

Beta pre 18 minuta
"Kupili su od mene svinjske glave": Farmer iz Normandije svedočio o Srbima koji su terorisali ljude u Parizu, snimile ih…

"Kupili su od mene svinjske glave": Farmer iz Normandije svedočio o Srbima koji su terorisali ljude u Parizu, snimile ih nadzorne kamere

Blic pre 3 minuta