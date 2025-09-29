Izraelci granatirali bolnicu u Gazi: Tenkovima opkružili zgradu, više do 90 ljudi zarobljeno unutra, među njima i 12 beba

Blic pre 3 sata
Izraelci granatirali bolnicu u Gazi: Tenkovima opkružili zgradu, više do 90 ljudi zarobljeno unutra, među njima i 12 beba

Izraelska vojska je većeras gađala bolnicu Al-Hela u gradu Gazi sa dve artiljerijske granate, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze.

U saopštenju se navodi da bolnica ima nekoliko odeljenja, uključujući odeljenje za onkologiju i jedinicu neonatologije sa 12 prevremeno rođenih beba, prenosi palestinska agencija WAFA. Više od 90 ljudi, medicinskog osoblja i pacijenata, ostalo zarobljeno unutra dok izraelski tenkovi okružuju objekat, blokirajući i ulaz i izlaz, navodi se u objavi.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Politika pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaGaza

Svet, najnovije vesti »

Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Kurir pre 38 minuta
Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Politika pre 48 minuta
Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Politika pre 48 minuta
Milost demokrata u senatu traže, niko drugi, do republikanci

Milost demokrata u senatu traže, niko drugi, do republikanci

Politika pre 33 minuta
"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

Kurir pre 1 sat