Izraelski tenkovi granatirali i opsedali bolnicu Al-Helu u gradu Gazi

Politika pre 2 sata
Više od 90 ljudi, medicinskog osoblja i pacijenata, ostalo zarobljeno unutar bolnice dok izraelski tenkovi okružuju objekat

GAZA – Izraelska vojska je većeras gađala bolnicu Al-Hela u gradu Gazi sa dve artiljerijske granate, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze. U saopštenju se navodi da bolnica ima nekoliko odeljenja, uključujući odeljenje za onkologiju i jedinicu neonatologije sa 12 prevremeno rođenih beba, prenosi palestinska agencija VAFA. Više od 90 ljudi, medicinskog osoblja i pacijenata, ostalo zarobljeno unutra dok izraelski tenkovi okružuju objekat, blokirajući i ulaz i
Blic pre 4 sati
PalestinaGaza

