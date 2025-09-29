Ovo je ćerka nebojše pavkovića: Marija prvi put u javnosti nakon što joj je otac pušten iz Haga: Evo kako izgleda (Foto)

Blic pre 1 sat
Ovo je ćerka nebojše pavkovića: Marija prvi put u javnosti nakon što joj je otac pušten iz Haga: Evo kako izgleda (Foto)

General Nebojša Pavković stigao je danas iz Haga u Srbiju, gde će nastaviti lečenje na VMA, a njegova ćerka Marija sada se pojavila u javnost.

Marija Pavković se pojavila u beloj bluzi, sa kosom pokupljenom u rep, diskretno našminkana. Ona je gostovala na Informer televiziji gde je govorila o svom ocu. Nebojša Pavković je obavljao brojne dužnosti u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA), a od 1994. godine bio je raspoređen u Prištinskom korpusu na Kosovu i Metohiji, kojim je komandovao od 1998. godine. Protiv njega i drugih generala je krajem 2003. podignuta optužnica Haškog tribunala, a 2005. godine je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nebojša Pavković je ludo voleo plavokosu voditeljku: Zbog nje bio na meti osude: Ostavila ga dok je bio u zatvoru i uzela mu…

Nebojša Pavković je ludo voleo plavokosu voditeljku: Zbog nje bio na meti osude: Ostavila ga dok je bio u zatvoru i uzela mu tri stana

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoHagHaški tribunalMetohijaKosovo i MetohijaJNAVMANebojša Pavković

Zabava, najnovije vesti »

Našu voditeljku gledamo tip-top sređenu na malim ekranima: Sada je pokazala lice bez šminke, evo kako izgleda

Našu voditeljku gledamo tip-top sređenu na malim ekranima: Sada je pokazala lice bez šminke, evo kako izgleda

Telegraf pre 1 minut
"Bila je u vezi sa čovekom koji može da joj bude deda": Isplivali detalji o prošlosti Sare Stojanović: Smuvala Ivana…

"Bila je u vezi sa čovekom koji može da joj bude deda": Isplivali detalji o prošlosti Sare Stojanović: Smuvala Ivana Marinkovića, a sada progovorio njen bivši

Blic pre 2 sata
Ovo je ćerka nebojše pavkovića: Marija prvi put u javnosti nakon što joj je otac pušten iz Haga: Evo kako izgleda (Foto)

Ovo je ćerka nebojše pavkovića: Marija prvi put u javnosti nakon što joj je otac pušten iz Haga: Evo kako izgleda (Foto)

Blic pre 1 sat
Pričalo se da ju je Saša Popović izbacio iz Granda: Pevačica u jeku popularnosti napustila Srbiju: Evo kako danas izgleda i…

Pričalo se da ju je Saša Popović izbacio iz Granda: Pevačica u jeku popularnosti napustila Srbiju: Evo kako danas izgleda i čime se bavi

Blic pre 2 sata
Najstarija porodica na svetu svaki dan jela isto jelo: Stručnjaci tvrde da je u tome tajna dugovečnosti

Najstarija porodica na svetu svaki dan jela isto jelo: Stručnjaci tvrde da je u tome tajna dugovečnosti

Blic pre 2 sata