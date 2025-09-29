Ovo je Stevan (31) stradao u jezivoj nesreći: Kolima sleteo sa puta, pa se direktno sudario sa drugim autom (foto)

Blic
Ovo je Stevan (31) stradao u jezivoj nesreći: Kolima sleteo sa puta, pa se direktno sudario sa drugim autom (foto)

Mladić Stevan V. (31) iz Ljubića nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Čačka, kada se "audijem" direktno sudario sa automobilom marke "folksvagen" kojim je upravljao N. P. (20).

Nesreća se dogodila sinoć oko 23 sata u mestu Prijevor na putu između Ovčar Banje i Čačka. - Vozač automobila "audi" kretao se iz pravca Ovčar Banje ka Čačku i do nesreće je došlo navodno, usled neprilagođene brzine i Stevan V. je izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu kolovoznu traku. Tom prilikom direktno je udario u automobil marke "folksvagen" - navodi sagovornik i dodaje: - Od siline udarca vozač "audija" je preminuo na licu mesta, dok je vozač N. P.
