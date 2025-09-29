Ponovo uspostavljen železnički saobraćaj kod Kosjerića: Dežurne ekipe čitav dan radile na popravci nakon što je iscurilo 110.000 litara dizela

Blic pre 5 sati
Železnički saobraćaj na delu barske pruge kod Ražane u Kosjeriću, ponovo je uspostavljen večeras u 20.05 sati, nakon što su prethodne večeri iz kompozicije teretnog voza iskliznule i prevrnule se dve cisterne, iz kojih se izlilo dizel gorivo, saopšteno je iz kompanije ''Infrastrukture železnice Srbije''.

Ovaj deo pruge osposobljen je za dizel vuču i smanjenu brzinu vozova, a pruga je otvorena za saobraćaj u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dežurne ekipe Infrastrukture železnice Srbije tokom čitavog dana i u izuzetno teškim uslovima, radile su na popravci železničke infrastrukture na ovom delu pruge. U dužini od dvesta metara izvršena je zamena kolosečnih i skretničkih pragova, dve šine i kolosečnog pribora, a obavljeno je i ručno regulisanje
Danas pre 6 sati
