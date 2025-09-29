Uspostavljen železnički saobraćaj na pruzi Valjevo-Kosjerić

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Uspostavljen železnički saobraćaj na pruzi Valjevo-Kosjerić

Železnički saobraćaj na delu barske pruge kod Ražane večeras je ponovo uspostavljen, nakon što su prethodne večeri iz kompozicije teretnog voza iskliznule i prevrnule se dve cisterne, iz kojih se izlilo dizel gorivo, saopštila je Infrastruktura železnice Srbije.

Ovaj deo pruge osposobljen je za dizel vuču i smanjenu brzinu vozova, a pruga je otvorena za saobraćaj u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a. Dežurne ekipe Infrastrukture železnice Srbije tokom čitavog dana i u izuzetno teškim uslovima radile su na popravci železničke infrastrukture. U dužini od 200 metara izvršena je zamena kolosečnih i skretničkih pragova, dve šine i kolosečnog pribora, a obavljeno je i ručno regulisanje koloseka. Tokom prethodne
