"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a obijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo ljudi"

Blic pre 1 sat
"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a obijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo…

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je danas da Rusija odbija bilo kakve formate pregovora za okončanje rata protiv Ukrajine.

- SAD ostaju posvećene miru, ali nažalost, tokom proteklih nekoliko nedelja videli smo da Rusi odbijaju da učestvuju u bilo kakvim bilateralnim sastancima sa Ukrajincima. Oni odbijaju da učestvuju u bilo kakvim trilateralnim sastancima gde bi predsednik SAD Donald Tramp ili drugi članovi administracije mogli da sede za pregovaračkim stolom sa Rusima i Ukrajincima", istakao je Vens za Foks njuz. Naglasio je da je stav SAD aktivna težnja ka miru od "samog početka
