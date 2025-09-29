Trampov izaslanik: Ukrajinci, imate naše dopuštenje, udarite Ruse duboko

Danas pre 4 sati  |  Index.hr
Trampov izaslanik: Ukrajinci, imate naše dopuštenje, udarite Ruse duboko

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu, potvrdio je da je Tramp dao odobrenje Kijevu za izvođenje dalekometnih udara na teritoriju Rusije, kazao je za Fox News, prenosi Index.hr.

Na direktno pitanje znači li Trampov stav da Ukrajina može izvoditi dalekometne udare na Rusiju, Kelog je odgovorio potvrdno. „Mislim da, čitajući što je on rekao, i čitajući što su rekli potpredsednik Džej Di Vense kao i državni sekretar Marko, odgovor je da. Iskoristite sposobnost za duboke udare“, poručio je. Kelog je takođe naglasio kako „ne postoje takve stvari kao što su utočišta“. Međutim, na pitanje imaju li ukrajinske snage dopuštenje za korišćenje oružja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a odbijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo…

"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a odbijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo ljudi"

Blic pre 35 minuta
"Evropske zemlje uvode mobilizaciju društva zbog pretnja iz Rusije" Stručnjaci o mogućem globalnom sukobu: Putin neće stati…

"Evropske zemlje uvode mobilizaciju društva zbog pretnja iz Rusije" Stručnjaci o mogućem globalnom sukobu: Putin neće stati dok ne ostvari ciljeve!

Kurir pre 25 minuta
Trumpov savjetnik: Ukrajinci smiju udariti raketama dugog dometa na Rusiju

Trumpov savjetnik: Ukrajinci smiju udariti raketama dugog dometa na Rusiju

SEEbiz pre 44 minuta
"Da Rusi pobeđuju bili bi u Kijevu, odesi, prešli bi dnjepar" Trampov specijalac kaže da je Ukrajini data dozvola! Udarite…

"Da Rusi pobeđuju bili bi u Kijevu, odesi, prešli bi dnjepar" Trampov specijalac kaže da je Ukrajini data dozvola! Udarite duboko, ne postoje zaštićena područja

Kurir pre 1 sat
Vens: SAD razmatraju zahtev Zelenskog za nabavku raketa dugog gometa "tomahavk"

Vens: SAD razmatraju zahtev Zelenskog za nabavku raketa dugog gometa "tomahavk"

N1 Info pre 3 sata
Rusi u strahu; Amerikanci šalju Ukrajincima brutalno oružje?

Rusi u strahu; Amerikanci šalju Ukrajincima brutalno oružje?

B92 pre 3 sata
Tramp dao zeleno svetlo, njegov izaslanik poručio Ukrajincima: „Udarite Rusiju duboko“

Tramp dao zeleno svetlo, njegov izaslanik poručio Ukrajincima: „Udarite Rusiju duboko“

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FoksUkrajinaRusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Evropska unija ponovo uvela sankcije Iranu

Evropska unija ponovo uvela sankcije Iranu

N1 Info pre 20 minuta
Kubilius: EU imala dovoljno vremena da pronađe alternativne dobavljače energenata

Kubilius: EU imala dovoljno vremena da pronađe alternativne dobavljače energenata

RTV pre 0 minuta
Pentagon traži ubrzano popunjavanje zaliha naoružanja za slučaj sukoba s Kinom

Pentagon traži ubrzano popunjavanje zaliha naoružanja za slučaj sukoba s Kinom

RTV pre 25 minuta
Kremlj optužio Moldaviju da je onemogućila glasanje dijaspori u Rusiji

Kremlj optužio Moldaviju da je onemogućila glasanje dijaspori u Rusiji

Nova pre 0 minuta
EU ponovo uvela sankcije Iranu

EU ponovo uvela sankcije Iranu

Nova pre 35 minuta