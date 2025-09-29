Trampov izaslanik: Ukrajinci, imate naše dopuštenje, udarite Ruse duboko

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu, potvrdio je da je Tramp dao odobrenje Kijevu za izvođenje dalekometnih udara na teritoriju Rusije, kazao je za Fox News, prenosi Index.hr.

Na direktno pitanje znači li Trampov stav da Ukrajina može izvoditi dalekometne udare na Rusiju, Kelog je odgovorio potvrdno. „Mislim da, čitajući što je on rekao, i čitajući što su rekli potpredsednik Džej Di Vense kao i državni sekretar Marko, odgovor je da. Iskoristite sposobnost za duboke udare“, poručio je. Kelog je takođe naglasio kako „ne postoje takve stvari kao što su utočišta“. Međutim, na pitanje imaju li ukrajinske snage dopuštenje za korišćenje oružja