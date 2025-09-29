"Od danas možemo sve da gađamo" Strašno loša vest za Rusiju, Tramp dao Ukrajini zeleno svetlo!"

Rusija mora da shvati da će od danas ukrajinsko oružje dopreti do bilo kog njihovog vojnog objekta, kao i da na ruskoj teritoriji više neće biti sigurnog mesta, izjavio je šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha.

On je to izjavio na marginama Bezbednosnog foruma u Varšavi povodom izjave specijalnog izaslanika američkog predsednika za Ukrajinu, Kita Keloga, da je Donald Tramp odobrio ukrajinske napade oružjem dugog dometa na teritoriju Rusije, prenela je agencija Ukrinform. "Ukrajina brani svoju nezavisnost, zasnovanu na pravu na samoodbranu u skladu sa članom 51 Povelje UN. Rusija mora da shvati da od danas i ubuduće za njih neće biti sigurnog mesta, kao i da će ukrajinsko