Rusija na meti i više nema bezbednog mesta

Politika pre 55 minuta
Rusija na meti i više nema bezbednog mesta

Američki predsednik Donald Tramp ovlastio je Ukrajinu da pokrene napade duboko unutar terotorije Rusije

Rusija mora da shvati da će od danas ukrajinsko oružje dopreti do bilo kog njihovog vojnog objekta kao i da na ruskoj teritoriji više neće biti sigurnog mesta, izjavio je šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha. On je to izjavio na marginama Bezbednosnog foruma u Varšavi povodom izjave specijalnog izaslanika američkog predsednika za Ukrajinu Kita Keloga da je Donald Tramp odobrio ukrajinske napade oružjem dugog dometa na teritoriju Rusije, prenela je agencija
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a obijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo…

"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a obijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo ljudi"

Blic pre 9 minuta
Sibiha: Od danas će ukrajinsko oružje dopreti do bilo kog vojnog objekta u Rusiji

Sibiha: Od danas će ukrajinsko oružje dopreti do bilo kog vojnog objekta u Rusiji

RTV pre 55 minuta
"Da Rusi pobeđuju bili bi u Kijevu, odesi, prešli bi dnjepar" Trampov specijalac kaže da je Ukrajini data dozvola! Udarite…

"Da Rusi pobeđuju bili bi u Kijevu, odesi, prešli bi dnjepar" Trampov specijalac kaže da je Ukrajini data dozvola! Udarite duboko, ne postoje zaštićena područja

Kurir pre 55 minuta
"Od danas možemo sve da gađamo" Strašno loša vest za Rusiju, Tramp dao Ukrajini zeleno svetlo!"

"Od danas možemo sve da gađamo" Strašno loša vest za Rusiju, Tramp dao Ukrajini zeleno svetlo!"

Alo pre 1 sat
Nova faza sukoba? Ukrajina poručila - oružje će dopreti do bilo kog vojnog objekta u Rusiji

Nova faza sukoba? Ukrajina poručila - oružje će dopreti do bilo kog vojnog objekta u Rusiji

Večernje novosti pre 1 sat
Kelog: Da li je Tramp dozvolio Kijevu udare duboko unutar Rusije?

Kelog: Da li je Tramp dozvolio Kijevu udare duboko unutar Rusije?

Vesti online pre 3 sata
Kelog odgovara: Da li je Tramp dozvolio Kijevu udare duboko unutar Rusije

Kelog odgovara: Da li je Tramp dozvolio Kijevu udare duboko unutar Rusije

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Kremlj: Pratimo moguću isporuku "tomahavka" Kijevu; Zelenski najavljuje vazdušni štit nove generacije

Kremlj: Pratimo moguću isporuku "tomahavka" Kijevu; Zelenski najavljuje vazdušni štit nove generacije

RTS pre 9 minuta
Iranci pogubili izraelskog špijuna: Uspeo da uđe u osetljive iranske telekomunikacione projekte

Iranci pogubili izraelskog špijuna: Uspeo da uđe u osetljive iranske telekomunikacione projekte

Blic pre 9 minuta
"Moldavija je za Putina prostor na kom hoće da širi uticaj": Oglasio se Kasparov: "Proširiće sukob"

"Moldavija je za Putina prostor na kom hoće da širi uticaj": Oglasio se Kasparov: "Proširiće sukob"

Blic pre 10 minuta
"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a obijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo…

"Rusi ne dobijaju na bojnom polju, a obijaju pregovore": Vens nezadovoljan procesom okončanja rata u Ukrajini: "Ubijaju mnogo ljudi"

Blic pre 9 minuta
Netanjahu stigao u belu kuću Novinari Trampa pitali za Gazu, usledio šok odgovor

Netanjahu stigao u belu kuću Novinari Trampa pitali za Gazu, usledio šok odgovor

Alo pre 10 minuta