Kakvo će vreme biti danas?

Danas pre 3 sata  |  Danas Online/Beta
U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i sveže, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i pljuskom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od osam do 13, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i sveže, ujutru sa kratkotrajnom slabom kišom, tokom dana suvo. Najniža temperatura biće oko 11, a najviša oko 18 stepeni. Narednih dana biće sveže, navodi RHMZ. U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Zatim umereno do potpuno oblačno, u
