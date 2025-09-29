Mediji: Četiri devojčice povredio automobil na pešačkom prelazu u Loznici

Danas pre 5 sati  |  Beta
Mediji: Četiri devojčice povredio automobil na pešačkom prelazu u Loznici

Četiri devojčice, tri uzrasta 14 i jedna 13 godina, povređene su večeras na pešačkom prelazu u centru Loznice, pišu beogradski mediji.

Na njih je dok su prelazile ulicu naleteo automobil, a devojčice su zbrinute u tamošnjem zdravstvenom centru. Prema prvim nezvaničnim informacijama, dve devojčice su zadobile lakše, a dve teške povrede. Nijedna nije životno ugrožena, a u toku je detaljna dijagnostika. Vozač je alkotestiran i nije bio pod dejstvom alkohola.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Četiri devojčice pokošene na pešačkom: Užas u Loznici: Automobil naleteo na njih dok su prelazile ulicu

Četiri devojčice pokošene na pešačkom: Užas u Loznici: Automobil naleteo na njih dok su prelazile ulicu

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Loznica

Hronika, najnovije vesti »

Mladić (17) uhapšen zbog napada! Jeziv slučaj u Leskovcu: Posvađao se sa muškarcem (58) pa mu naneo teške telesne povrede!…

Mladić (17) uhapšen zbog napada! Jeziv slučaj u Leskovcu: Posvađao se sa muškarcem (58) pa mu naneo teške telesne povrede!

Kurir pre 1 sat
Automobil sleteo u korito reke Morače: Saobraćajna nezgoda u centru Podogorice, poznato stanje vozača (30)

Automobil sleteo u korito reke Morače: Saobraćajna nezgoda u centru Podogorice, poznato stanje vozača (30)

Blic pre 4 sati
MUP: Uhašen maloletnik koji je teško povredio Leskovčanina

MUP: Uhašen maloletnik koji je teško povredio Leskovčanina

Danas pre 5 sati
Četiri devojčice pokošene na pešačkom: Užas u Loznici: Automobil naleteo na njih dok su prelazile ulicu

Četiri devojčice pokošene na pešačkom: Užas u Loznici: Automobil naleteo na njih dok su prelazile ulicu

Blic pre 5 sati
Mediji: Četiri devojčice povredio automobil na pešačkom prelazu u Loznici

Mediji: Četiri devojčice povredio automobil na pešačkom prelazu u Loznici

Danas pre 5 sati