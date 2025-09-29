Mediji: Četiri devojčice povredio automobil na pešačkom prelazu u Loznici

Četiri devojčice, tri uzrasta 14 i jedna 13 godina, povređene su večeras na pešačkom prelazu u centru Loznice, pišu beogradski mediji.

Na njih je dok su prelazile ulicu naleteo automobil, a devojčice su zbrinute u tamošnjem zdravstvenom centru. Prema prvim nezvaničnim informacijama, dve devojčice su zadobile lakše, a dve teške povrede. Nijedna nije životno ugrožena, a u toku je detaljna dijagnostika. Vozač je alkotestiran i nije bio pod dejstvom alkohola.