Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje za kaznu

Bivši francuski predsednik, desničar Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy), izjavio je da „ni na koji način“ ne očekuje pomilovanje posle izrečene petogodišnje zatvorske kazne u takozvanoj aferi finansiranja iz Libije, već je izrazio ambiciju da se prizna njegova „iskrenost“.

Krivični sud u Parizu osudio je u četvrtak bivšeg predsednika na pet godina zatvora zbog „zločinačke zavere“ jer je dozvolio svojim bliskim saradnicima da se približe Libiji Moamera Gadafija kako bi finansirali njegovu pobedonosnu kampanju 2007. godine. Na pitanje lista „Žurnal di dimanš“ (Le Journal du dimanche) da li očekuje pomilovanje od predsednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron), bivši šef države je odgovorio – „ni na koji način“. „Da biste bili