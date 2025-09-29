"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

Kurir pre 1 sat  |  Beta
"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

Krivični sud u Parizu osudio je u četvrtak bivšeg predsednika na pet godina zatvora zbog "zločinačke zavere" jer je dozvolio svojim bliskim saradnicima da se približe Libiji Moamera Gadafija kako bi finansirali njegovu pobedonosnu kampanju 2007. godine.

Na pitanje lista "Žurnal di dimanš" (Le Journal du dimanche) da li očekuje pomilovanje od predsednika Emanuela Makrona, bivši šef države je odgovorio - "ni na koji način". "Da biste bili pomilovani, morate prihvatiti kaznu i samim tim priznati krivicu. Nikada neću priznati krivicu za nešto što nisam uradio. Boriću se do poslednjeg daha da se moja iskrenost prizna", rekao je Sarkozi i dodao da je sigurnan u tu svoju pobedu. Sarkozija su sudovi pozvali 13. oktobra,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje za kaznu

Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje za kaznu

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LibijaNECNikola SarkoziGadafiParizpomilovanje

Svet, najnovije vesti »

Užas u gazi: Hamas tvrdi da je izgubio kontakt sa dva taoca zbog izraelskih racija

Užas u gazi: Hamas tvrdi da je izgubio kontakt sa dva taoca zbog izraelskih racija

Kurir pre 10 minuta
Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Bliži se prelazak na zimsko računanje vremena: Ovo su zemlje koje su rekle "ne" pomeranju sata!

Kurir pre 1 sat
Požari u namibiji: Država šalje vojno pojačanje u rezervat Etoša

Požari u namibiji: Država šalje vojno pojačanje u rezervat Etoša

Kurir pre 1 sat
"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

"Ni na koji način" Osuđeni bivši francuski predsednik Sarkozi ne želi pomilovanje

Kurir pre 1 sat
Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Armani predstavio poslednju kolekciju preminulog dizajnera

Politika pre 2 sata