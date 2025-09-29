Delije? Nikad nisam igrao pred takvom publikom – Moneke spreman: Ovo sam dugo čekao

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Olimpije u prvom kolu Evrolige.

Košarkaš Čima Moneke izjavio je da crveno-beli znaju šta moraju da urade ako žele da ostvare pobedu. – Nikada nisam igrao pred takvom publikom i ne znam kako će moje telo da reaguje. Miran sam košarkaški, jer je to ono što sam dugo čekao. Dan pred utakmicu sam potpuno spreman – rekao je Moneke novinarima u Beogradu. Crvena zvezda će na meču protiv Olimpije igrati bez Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića i Ajzee Kenana. – Kako god da izgledamo sada,