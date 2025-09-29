Delije? Nikad nisam igrao pred takvom publikom – Moneke spreman: Ovo sam dugo čekao

Dnevnik pre 2 sata
Delije? Nikad nisam igrao pred takvom publikom – Moneke spreman: Ovo sam dugo čekao

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Olimpije u prvom kolu Evrolige.

Košarkaš Čima Moneke izjavio je da crveno-beli znaju šta moraju da urade ako žele da ostvare pobedu. – Nikada nisam igrao pred takvom publikom i ne znam kako će moje telo da reaguje. Miran sam košarkaški, jer je to ono što sam dugo čekao. Dan pred utakmicu sam potpuno spreman – rekao je Moneke novinarima u Beogradu. Crvena zvezda će na meču protiv Olimpije igrati bez Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića i Ajzee Kenana. – Kako god da izgledamo sada,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Nećete verovati koliko dugo crvena Zvezda nije pobedila Milano u Beogradu: Podatak koji ne uliva nadu "delijama" pred spektakl…

Nećete verovati koliko dugo crvena Zvezda nije pobedila Milano u Beogradu: Podatak koji ne uliva nadu "delijama" pred spektakl u utorak!

Kurir pre 54 minuta
Zvezda desetkovana: Bez petorke protiv Armanija

Zvezda desetkovana: Bez petorke protiv Armanija

Danas pre 2 sata
Čima Moneke iskren: Lud sam i biću još luđi, ne sme da bude izgovora!

Čima Moneke iskren: Lud sam i biću još luđi, ne sme da bude izgovora!

Hot sport pre 3 sata
Moneke: Znamo šta moramo da uradimo na meču protiv Olimpije

Moneke: Znamo šta moramo da uradimo na meču protiv Olimpije

Euronews pre 2 sata
Sferopulos: Imamo povređene igrače ali želimo pozitivno da počnemo Evroligu

Sferopulos: Imamo povređene igrače ali želimo pozitivno da počnemo Evroligu

Radio sto plus pre 2 sata
Pokuševski poziva na oprez pred prvi meč u evroligi! Crno-beli igraju protiv Dubaija, Aleksej ih hvali kao nikad dosad: "To je…

Pokuševski poziva na oprez pred prvi meč u evroligi! Crno-beli igraju protiv Dubaija, Aleksej ih hvali kao nikad dosad: "To je mnogo dobar tim"

Kurir pre 2 sata
"Znam da sam lud, ali biću još luđi": Moneke zna šta čeka Crvenu zvezdu u Evroligi

"Znam da sam lud, ali biću još luđi": Moneke zna šta čeka Crvenu zvezdu u Evroligi

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaDelijeBeogradska ArenaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Milinković-Savić strelac za Al Hilal u Ligi šampiona

Milinković-Savić strelac za Al Hilal u Ligi šampiona

RTS pre 9 minuta
Murinjo o Čelsiju posle Abramoviča: Teško je onom ko voli klub

Murinjo o Čelsiju posle Abramoviča: Teško je onom ko voli klub

Sport klub pre 9 minuta
Pokuševski za SK: Bio bih srećan da igram na „petici“ (VIDEO)

Pokuševski za SK: Bio bih srećan da igram na „petici“ (VIDEO)

Sport klub pre 9 minuta
Čaba Silađi predsednik Plivačkog saveza Vojvodine

Čaba Silađi predsednik Plivačkog saveza Vojvodine

Sport klub pre 4 minuta
Više od trenera: Sa 36 se borio za život, sada drži lekcije najboljima

Više od trenera: Sa 36 se borio za život, sada drži lekcije najboljima

Nova pre 4 minuta