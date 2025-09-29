Nakić i Murinen ne idu u dubai – Obradović: Moramo da verujemo u sebe

Dnevnik pre 41 minuta
Nakić i Murinen ne idu u dubai – Obradović: Moramo da verujemo u sebe

Košarkaš Partizana Mario Nakić propustiće zbog povrede meč prvog kola Evrolige protiv Dubaija, objavio je beogradski klub.

Partizan je podsetio da će duel sa Dubaijem da propusti i Mika Murinen, koji je ostao u Beogradu, pošto je pre dva dana doputovao u prestonicu Srbije. Utakmica između Dubaija i Partizana biće odigrana u utorak od 18 časova. – Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Obradović pred početak Evrolige, sa svim iskustvima i ambicijama, zamišlja lep kraj!

Obradović pred početak Evrolige, sa svim iskustvima i ambicijama, zamišlja lep kraj!

Sportske.net pre 41 minuta
Zvezda desetkovana protiv olimpije: Otpala čak četvorica igrača!

Zvezda desetkovana protiv olimpije: Otpala čak četvorica igrača!

Hot sport pre 2 sata
Partizan bez Nakića u Dubaiju

Partizan bez Nakića u Dubaiju

Sportske.net pre 1 sat
Zvezda bez četvorice, ali orna na Milano: Trener zove zvezdaše!

Zvezda bez četvorice, ali orna na Milano: Trener zove zvezdaše!

Sport klub pre 1 sat
Katastrofa za crvenu zvezdu pred start Evrolige! Janis Sferopulos ne može da računa na četiri bitna igrača!

Katastrofa za crvenu zvezdu pred start Evrolige! Janis Sferopulos ne može da računa na četiri bitna igrača!

Kurir pre 1 sat
Zvezda bez Grejema, Plavšića i Dobrića VIDEO

Zvezda bez Grejema, Plavšića i Dobrića VIDEO

B92 pre 1 sat
Verujem u svoje igrače bez obzira na sve: Obradović uoči prvog meča u Evroligi!

Verujem u svoje igrače bez obzira na sve: Obradović uoči prvog meča u Evroligi!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanDubaiEvroligaMario Nakić

Sport, najnovije vesti »

Čima Moneke iskren: Lud sam i biću još luđi, ne sme da bude izgovora!

Čima Moneke iskren: Lud sam i biću još luđi, ne sme da bude izgovora!

Hot sport pre 5 minuta
Nikoliću kapitenska traka – Jovanović: Moraćemo da rastemo kroz sezonu

Nikoliću kapitenska traka – Jovanović: Moraćemo da rastemo kroz sezonu

Sportski žurnal pre 1 minut
Barselona produžila ugovor sa mladim talentom posle teške povrede

Barselona produžila ugovor sa mladim talentom posle teške povrede

Sportski žurnal pre 1 minut
Stojić: Ovo je potvrda da to što smo radili ima smisla

Stojić: Ovo je potvrda da to što smo radili ima smisla

Sportski žurnal pre 1 minut
Rumenige nazvao čelnike Njukasla idiotima! Ogorčeni funkcioner Bajerna ispustio sjajnog Nemca, pa osuo žestoku paljbu!

Rumenige nazvao čelnike Njukasla idiotima! Ogorčeni funkcioner Bajerna ispustio sjajnog Nemca, pa osuo žestoku paljbu!

Kurir pre 6 minuta