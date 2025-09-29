Nakić i Murinen ne idu u dubai – Obradović: Moramo da verujemo u sebe

Košarkaš Partizana Mario Nakić propustiće zbog povrede meč prvog kola Evrolige protiv Dubaija, objavio je beogradski klub.

Partizan je podsetio da će duel sa Dubaijem da propusti i Mika Murinen, koji je ostao u Beogradu, pošto je pre dva dana doputovao u prestonicu Srbije. Utakmica između Dubaija i Partizana biće odigrana u utorak od 18 časova. – Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što