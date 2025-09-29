Nakić i Murinen ne idu u dubai – Obradović: Moramo da verujemo u sebe
Dnevnik pre 41 minuta
Košarkaš Partizana Mario Nakić propustiće zbog povrede meč prvog kola Evrolige protiv Dubaija, objavio je beogradski klub.
Partizan je podsetio da će duel sa Dubaijem da propusti i Mika Murinen, koji je ostao u Beogradu, pošto je pre dva dana doputovao u prestonicu Srbije. Utakmica između Dubaija i Partizana biće odigrana u utorak od 18 časova. – Imamo iskustvo od prošle sezone koliko je Evroliga izjednačena i koliko je nama malo falilo, s obzirom na to da smo neke utakmice gubili na jednu loptu. Nadam se da će nam to iskustvo, uz ambicije koje imamo, pomoći da to pretočimo u nešto što