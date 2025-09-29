Zvezda bez četvorice, ali orna na Milano: Trener zove zvezdaše!

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Saša Ozmo, Nikola
Košarkaši Crvene zvezde biće oslabljeni na evroligaškoj premijeri u sezoni 2025/26.

Zbog povreda u sastavu sigurno neće biti povratnik Uroš Plavšić, kapiten Ognjen Dobrić i novajlija Devonte Grejem. Od ranije je poznato da Ajzeu Kenana čeka duga pauza nakon povrede ligamenata kolena na poslednjoj proveri pred start sezone. Kenana čeka operacija u Americi, saopštio je trener Joanis Sferopulos. Za Grejema je rekao da je, američkim rečnikom, „day-to-day“, što znači da bi mogao da zaigra u drugom kolu, Plavšić je uganuo skočni zglob, a Dobrića muče
Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBeogradska ArenaMinhenOgnjen Dobrić

