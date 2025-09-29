Katastrofa za crvenu zvezdu pred start Evrolige! Janis Sferopulos ne može da računa na četiri bitna igrača!

Katastrofa za crvenu zvezdu pred start Evrolige! Janis Sferopulos ne može da računa na četiri bitna igrača!

Katastrofalne vesti stižu sa Malog Kalemegdana pred start Evrolige.

Crvena zvezda dočekaće Olimpiju iz Milana u utorak od 20 časova, a na ovom meču Janis Sferopulos neće moći da računa na čak četvoricu košarkaša! Pored Ajzee Kenana koji je teže povređen, u timu neće biti ni Ognjena Dobrića koji vuče probleme još od Eurobasketa, ali ni Uroša Plavšića i Devontea Grejema. - Počinjemo sutra sezonu i veoma smo uzbuđeni. Igramo protiv vrlo dobrog protivnika, Olimpije Milano. Imaju mnogo novih igrača. Nažalost, imamo mnogo povreda. Moramo
