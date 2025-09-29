Suzana Mančić udala ćerku, pa se oglasila: Ponosna majka poručila samo jedno, evo šta rade nakon svadbe

Mondo pre 2 sata
Suzana Mančić udala ćerku, pa se oglasila: Ponosna majka poručila samo jedno, evo šta rade nakon svadbe

Starija ćerka Suzane Mančić, Teodora, po drugi put se udala, a tim povodom oglasila se ponosna majka.

Suzana je održala emotivan govor na proslavi, a sada je otkrila kako se osećaju nakon slavlja. Pogledajte fotografije sa venčanja: "Hvala na čestitkama puno! Svi smo dobro i sada odmaramo posle svadbe", kratko je poručila Suzana za Blic. Teodora je zablistala u uskoj venčanici, dok je mladoženja nosio uniformu. Zvanice su na njih posule konfete po izlasku iz crkve, a mladenci nisu skidali osmehe sa lica. Inače, Teodora je pre par godina bila udata za 20 godina
